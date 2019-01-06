عضو وفد مشاورات صنعاء: فشل مشاورات السويد سيفقد ثقة الجميع في الأمم المتحدة

قال سليم المغلس عضو وفد مشاورات صنعاء بالسويد، نأسف لتراجع ممثلي تحالف العدوان عن الألية التنفيذية لإعادة الانتشار بعد ما وافقوا عليها وتوافقت عليها لجنة التنسيق المشتركة صباح الأربعاء الماضي.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais مصدر يكشف وصول غريفيث لليمن لبحث تنفيذ اتفاق ستوكهولم

وأضاف المغلس في اتصال مع " سبوتنيك " مساء يوم السبت، تنصل دول العدوان من تنفيذ الاتفاق سيؤثر سلبا على مسار الحل السياسي وكذا على مسار بقية الملفات الأخرى، والوصول إلى كتابة اتفاق غير كاف إن لم يتم تحويله الى واقع على الأرض، كما أن عدم تنفيذ الاتفاق سيفقد ثقة الجميع بالأمم المتحدة وأي اتفاقات قد تتم برعايتها.

وتابع، تأتي زيارة المبعوث الأممي بعد انقلاب ممثلي تحالف العدوان عن ماتم التوافق عليه، نأمل من المبعوث الاستمرار في تحريك أدواته الدولية للضغط على السعودية والإمارات لتنفيذ الاتفاق كما فعل ذلك أثناء مشاورات ستوكهولم عند موافقتهم على نص الاتفاق.

وأوضح، سيلتقي الوفد الوطني اليوم الأحد بالمبعوث لبحث ملف الحديدة وبقية الملفات التي لم تنجز في مشاورات السويد كملف المطار والملف الاقتصادي وملف تهدئة تعز، كما سنبحث معه امكانية الترتيب لجولة مفاوضات قادمة تستند على الإطار العام الذي أكده القرار رقم 2451.