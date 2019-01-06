إصابة سائق حافلة إسرائيلية بإطلاق نار قرب رام الله

أصيب سائق حافلة إسرائيلية بجروح طفيفة جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين عند مستوطنة "بيت ايل" شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية.

© AP Photo / Baz Ratner الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا شاملا على مدينة رام الله

القدس — سبوتنيك . وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم إطلاق النار على حافلة قرب بيت ايل في منطقة لواء بنيامين الإقليمي. تضررت الحافلة وأصيب سائق الحافلة بجروح طفيفة".

وأضاف أدرعي بأن "جنود الجيش الإسرائيلي يبحثون في المنطقة عن المشتبه بهم".

وأفاد شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه "سمع صوت إطلاق نار كثيف بالقرب من مستوطنة (بيت ايل)، وقامت قوات الاحتلال عقب ذلك باقتحام مدخل مدينة رام الله الشمالي ودفعت بتعزيزات إلى المكان بحثاً عن مطلق النار".