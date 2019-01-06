الحوثي يؤكد لغريفيث تمسك "أنصار الله" باتفاق ستوكهولم

ونقلت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، عن الحوثي، خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في العاصمة صنعاء اليوم الأحد، قوله "متمسكون باتفاق ستوكهولم، وجاهزون لتنفيذ كل بنود اتفاق الحديدة دون تراجع".

يذكر أن طرفي الصراع في اليمن توصلا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لاتفاق في السويد تضمن وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين. لكن الطرفان يتبادلان، بشكل متكرر، الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وفي مسعى لإنقاذ اتفاق ستوكهولم وصل غريفيث، مساء أمس، إلى صنعاء لبحث سبل تنفيذ الاتفاق. وأبلغ مصدر دبلوماسي في صنعاء وكالة "سبوتنيك" بأن "غريفيث، "سيلتقي، خلال الزيارة، قيادة جماعة أنصار الله، والجنرال باتريك كامرت رئيس لجنة الأمم المتحدة لإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة الحديدة والصيف ورأس عيسى.