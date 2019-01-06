رسالة من مسؤول سوري رفيع إلى منتخب بلاده في نهائيات آسيا (فيديو)

وجه مندوب سوريا في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري رسالة تشجيعية إلى المنتخب السوري الملقب بـ"نسور قاسيون" والذي يشارك في نهائيات كأس آسيا بكرة القدم للرجال المقامة حاليا في الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا في الأمم المتحدة وهو يوجه التحية إلى "نسور قاسيون" (المنتخب السوري)، كما أبدى إعجابه بهذه التسمية التي تشمل كلمة النسور مع كلمة "قاسيون" الذي يرمز إلى العاصمة السورية دمشق.

وأبدى الجعفري تفاؤله بفوز المنتخب السوري وقال "أنتم في طريكم إلى النصر انشاء الله، إسم على مسمى، نسور.. قاسيون.. نحن لا نقبل منكم إلا النصر، لأنكم أنتم النصر، وأنتم جزء من النصر، مبروك مسبقا، وشكرا لكم على مجهودكم.

ويلتقي المنتخب السوري مع نظيره الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، في أولى مواجهات المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019، والتي تقام في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الرابعة بتوقيت غرينتش على استاد مدينة الشارقة.