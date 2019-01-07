بعد قرار الأمير... قطر تستجيب للطلب التونسي

استجابت دولة قطر، لدعوة وجهتها وزارة الخارجية التونسية، اليوم الاثنين، 7 يناير/كانون الثاني، بشأن مواصلة دعم اقتصادها، عبر الاستثمارات في المجالات الاقتصادية الواعدة.

وأدى وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، صباح اليوم، زيارة إلى قطر بدعوة من نظيره محمد بن عبد الرحمان آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وذلك وفقا لراديو "جوهرة أف آم" التونسي.

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وأطلع الوزير التونسي نظيره القطري، خلال اللقاء الذي جمعهما، على التحضيرات والخطوات التي اتخذتها تونس لتأمين ظروف نجاح القمة العربية القادمة، معتبرا هذا الموعد لبنة وخطوة أساسية في سبيل تفعيل العمل العربي المشترك.

ودعا الجهيناوي، دولة قطر إلى مواصلة المساهمة في دعم الاقتصاد التونسي عبر الاستثمار في المجالات الاقتصادية الواعدة، معبرا عن ارتياحه للتطور الهام الذي عرفته المبادلات التجارية بين البلدين وتطور نسق التعاون الفني من خلال تطور انتدابات الكفاءات التونسية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري، حرص بلاده على المساهمة في إنجاح قمة تونس، مشيرا لحضور دولة قطر في أشغالها على أعلى مستوى، كما جدد التزام قطر بمواصلة جهودها لدعم الاقتصاد التونسي.

يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن خلال المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 1.25 مليار دولار.