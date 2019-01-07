مدينة مغربية تكشف عن ازدياد أعداد السياح الوافدين إليها

كشف المجلس السياحة في مدينة أغادير المغربية عن عدد السياح الذين توافدوا على المدينة من مختلف الجنسيات خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وأفادت المعطيات الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأغادير بأنه بلغ عدد السياح الذين توافدوا على المدينة من مختلف الجنسيات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ما مجموعه 76 ألف و 755 سائحا، مسجلين بذلك ارتفاعا بمعدل 3.95 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017 التي بلغ فيها عدد الوافدين 73 ألف و837 سائحا، بحسب ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

​وأشارت المعطيات إلى أن السياح الوافدون من فرنسا احتلوا المرتبة الثانية حيث بلغ عددهم 12 ألف و277 سائحا ، ليسجلوا بذلك ارتفاعا بمعدل 17.60 في المئة ، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017 الذي بلغ فيه عدد الوافدين من هذه الفئة من السياح 10 آلاف و440 سائحا.

كما جاء السياح القادمون من مختلف المقاطعات الألمانية في الرتبة الثالثة بمجموع 11 ألف و186 سائحا بينما تبوأ المرتبة الرابعة السياح الوافدين من إنجلترا الذين تحسنت أعدادهم بمعدل 16.58 في المائة، حيث بلغ عدد الوافدين 8 آلاف و803 من السياح، مقابل 7 آلاف و551 سائحا في نوفمبر 2017.