التحالف بقيادة السعودية يوجه اتهامات لـ"أنصار الله"

© REUTERS / KHALED ABDULLAH متحدث "أنصار الله": التحالف والجيش اليمني يرتكبان خروقات بالحديدة

القاهرة — سبوتنيك . وجه التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين 7 كانون الثاني/ يناير، إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اتهامات بارتكاب مئات الخروقات لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غربي اليمن منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بتلك المحافظة في السويد الشهر الماضي.

وأشار المتحدث باسم التحالف، العقيد السعودي تركي المالكي، إلى "وقوع 368 خرقا من جانب الحوثيين لوقف إطلاق النار في الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، مشيرا إلى أن "ميليشيا الحوثي تقوض كافة الجهود السياسية لحل الأزمة اليمنية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية والحوثي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين. ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.