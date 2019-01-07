"أنصار الله": التحالف ارتكب 263 خرقا خلال 24 ساعة

اتهم متحدث القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، الجيش اليمني المدعوم من التحالف، بارتكاب 263 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال 24 ساعة.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قال العميد سريع، اليوم الاثنين 7 يناير / كانون الثاني الجاري، إن الجيش اليمني أطلق 215 قذيفة مدفعية و12 صاروخا باتجاه مزارع المواطنين والأحياء السكنية في الحديدة.

وأضاف ان نحو 200 قذيفة مدفعية و12 صاروخ كاتيوشا، أطلقها الجيش اليمني باتجاه قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais أسوأ كارثة إنسانية بالعالم... الحكومة اليمنية تكشف كيف "نهب" الحوثي اليمن طيران التحالف 29 غارة على مختلف المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين واصل تحليقه المكثف في سماء مدينة الحديدة والمديريات الأخرى بالمحافظة.

وذكر متحدث قوات صنعاء انه تم رصد تحركات أفراد وآليات للتحالف والجيش في عدد من المناطق بالحديدة.

ولفت إلى إحباط محاولات زحف للجيش اليمني في محافظات البيضاء والجوف وحجة ومديرية دمت في محافظة الضالع.

وأعلن العميد سريع السيطرة على تبة البي 10 وعدد من الخنادق في العصيدة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء إثر عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني.

وأضاف أن قوات صنعاء نفذت عمليات إغارة على مواقع للجيش اليمني في مديرية نهم شرق صعدة ومحافظات صعدة والجوف والبيضاء، أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الجيش اليمني، حسب العميد سريع.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس / آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية و"الحوثيين" في ديسمبر / كانون الأول الماضي لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.