تفاصيل جديدة في مبادرة ولي العهد السعودي... هذا ما يحدث إذا لم يتم تسجيلك

كشفت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، تفاصيل المبادرة الجديدة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدة أنها لها شروط محددة.

ويقدم البرنامج الجديد الذي أعلنه الأمير محمد بن سلمان، مؤخرا وأطلق عليه اسم "سند"، مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة، بالضافة إلى أنه يلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع السعودي لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ويقوم البرنامج، على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته.

ونشر البرنامج تفاصيل مبادرة "سند للزواج"، والتي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج، وهي مخصصة للمتزوجين حديثا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة، ويشترط أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية، وأن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة، على أن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة كحد أدنى.

#سند_محمد_بن_سلمان من البرامج التنموية التي تدعم المجتمع، وتعزز دور أفراده باعتبارهم عناصر فعالة في عملية النماء والاستقرار. pic.twitter.com/zIeFCZs1EB — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) ٦ يناير ٢٠١٩

وقال برنامج "سند محمد بن سلمان"، إنه في حال تجاوز 72 ساعة بدون تفعيل يجب إعادة التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي (هنا) مع التأكد من صحة البيانات.

هل تجاوزت مدة تسجيلك في برنامج #سند_محمد_بن_سلمان 72 ساعة بدون تفعيل؟

إذًا قم بإعادة التسجيل الآنhttps://t.co/4NmabFiU9b pic.twitter.com/heVvJPmjQJ — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) ٧ يناير ٢٠١٩

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت إن المملكة العربية السعودية أطلقت مشروعا ضخما، يوم الأحد الماضي، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ووفقا للوكالة، أطلق الأمير محمد بن سلمان مباردة لتنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، واختير اسم "سند محمد بن سلمان" للبرنامج.

ومن شروط المشروع، ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال سعودي، ولا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، بالإضافة إلى إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.