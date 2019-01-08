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23:36 08 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الرئيس السوداني عمر البشير

    البشير يدعو "حاملي السلاح" للعودة إلى البلاد

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
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    دعا الرئيس السوداني، عمر البشير، حاملي السلاح للعودة إلى البلاد وتحكيم صوت العقل، قائلا "رسالتي للذين مازالوا يحملون السلاح.. تعالوا البلد بشيلنا وبشيلكم ويرحب بكم تعالوا لنتعاون مع بعض لبناء البلد".

    ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عن الرئيس السوداني، تعهده خلال حضوره التمرين الختامي لمهرجان الرماية العسكري العام 55 بالمعسكر التدريبي شمال شرق عطبرة، اليوم الثلاثاء، بمواصلة الجهد "لبناء قوات مسلحة تكون قوة رادعة لكل من يفكر بالاعتداء على السودان".

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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    وقال الوزير خلال كلمته في حضور وزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة، ونوابه ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي بولاية نهر النيل ووالي الولاية وأعضاء حكومته، أنه سعيد وراض بالمستوى الذي وصلت إليه القوات المسلحة من حيث التدريب والتأهيل وما تمتلكه من معدات.

    وأشار إلى تماسك وبسالة القوات المسلحة وذودها عن حياض الوطن منذ الاستقلال، قائلا "ما في جيش صبر وصمد وانتصر وأفشل كل مخططات الأعداء إلا الجيش السوداني لم تنتكس رأيته منذ العام 55 يقاتل ويدافع ويقدم الشهيد تلو الشهيد وأرض السودان رويناها بإخواننا وزرعناها بشهدائنا".

    وذكرت الوكالة السودانية أن البشير "أشاد بأخلاق الشعب السوداني التي وصفها بالأخلاق الحميدة التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتمامها، لافتا إلى استقبال السودان للاجئين والنازحين من كثير من الدول رغم قسوة العيش إلا أنه فتح لهم أبوابه". 

    وقال رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة:

    "الذين تآمروا على السودان بكل أسف زرعوا في وسطنا بعض العملاء وبعض الخونة الذين استطاعوا أن يستغلوا بعض ضعاف النفوس الذين كسروا وحرقوا وخربوا".

    وأكد البشير على قدرة الجيش على حماية مكتسبات البلاد، موضحا "نحن نعمل من أجل برنامج لتطوير القوات المسلحة بمراحل مختلفة والاهتمام بالفرد بتأهيله وتدريبه وتمكينه من استخدام هذه المعدات وكذلك الاهتمام به في معاشه وتقديم الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وغيره وإعطاء كل فرد حقوقه كاملة حتى تكون مرتباهم أعلى مرتبات في الدولة لأنهم يستحقون ذلك".

    وأضاف "لدينا الآن أحدث مصانع لإنتاج المعدات العسكرية في المنطقة كلها حيث أصبح السودان يصدر المهمات والملوبوسات والأسلحة لكثير من الدول".

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    أخبار الجيش السوداني, أخبار السودان, احتجاجات, عمر البشير, السودان
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