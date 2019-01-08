"أنصار الله" تعلن التصدي لهجوم للجيش جنوب شرقي الحديدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، الجيش اليمني المدعوم من التحالف، بمهاجمتها في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" أن قوات الجيش اليمني نفذت هجوما على مواقع مقاتلي الجماعة جنوب مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، مضيفة أن الجيش اليمني استحدث نقطتين في إحدى الطرق الأسفلتية اثر الهجوم الذي تصدى له مقاتلو "أنصار الله" وقاموا بإزالتهما.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.