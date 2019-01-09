الأمن العام اللبناني يوقف خلية لتنظيم "داعش" في عرسال

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة عرسال، قرب الحدود السورية.

وقالت المدرية العامة للأمن العام، في بيان لها، إنه في إطار متابعة تحركات الخلايا الارهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام ثلاث سوريين على خلفية انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

© AP Photo / Hussein Malla, File الأمن اللبناني يوقف إرهابيا يحاول "التفنن" بمواهبه الإجرامية

وذكر البيان أن أحد المتهمين اعترف بمبايعة التنظيم وإنشاء مجموعات مؤيدة للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد أشخاص بهدف تشكيل خلية تعمل داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتابع البيان :"كما اعترف بأنه على صلة بالقيادي في تنظيم داعش أبو ماريا العراقي الموجود في العراق وغيره من القياديين الموجودين في كل من سوريا، فلسطين، تركيا وأوروبا وعمل على نشر تسجيلات مصورة حول كيفية إعداد المتفجرات وصناعة السموم القاتلة من مواد متوفرة في الاسواق المحلية وأقدموا على شراء بعض تلك المواد".

وأضاف: "أجرى أكثر من تجربة لتصنيع المتفجرات بهدف اغتيال أحد الأشخاص من بلدة عرسال ولتنفيذ عمليات ضد مراكز ودوريات الجيش اللبناني في البلدة المذكورة".

وأوضح البيان أنه تم ضبط المواد المشار إليها داخل منزله الكائن في بلدة عرسال. وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوقين أحيلوا مع المضبوطات إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.