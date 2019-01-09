غريفيث: هناك دمار شامل في تعز ويجب إيصال المساعدات الإنسانية

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن هناك دمارا شاملا في مدينة تعز، داعيا إلى إيصال المساعدات الإنسانية هناك.

القاهرة — سبوتنيك. وقال غريفيث، في كلمه له بمجلس الأمن، اليوم الأربعاء، "هناك دمار شامل في تعز ولابد من إيصال المساعدات الإنسانية للمدينة".

© Sputnik . bassam elqady قرقاش: جهودنا الإنسانية مستمرة في كافة مناطق اليمن

وبخصوص الوضع في الحديدة غريفيث، قال الطرفان التزما إلى حد كبير بوقف إطلاق النار، وهناك تقدم في تنفيذ الأطراف المشاركة في اتفاق السويد بشأن الوضع في الحديدة".

وأضاف غريفيث: "نأسف لوجود بعض الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة".

وفي صعيد متصل قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك ، خلال كلمة له في مجلس الأمن اليوم الأربعاء، "زادت معدلات تجنيد الأطفال في حرب اليمن خلال العام الماضي بحوالي 25 في المئة".

وأشار لوكوك إلى أن "التقدم المحرز على المسار السياسي لا يشبع طفلا جائعا"، وأن "اليمن يحتاج نحو 4 ونصف مليار من أجل الإغاثة العاجلة".

وأدى النزاع الدامي في اليمن إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.