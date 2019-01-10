الملك سلمان يتحدث عن قدرات خاصة لدى السعوديين

وقال الملك سلمان إنه سعيد بالكفاءات الوطنية: "بإمكان المملكة الآن تصديرها بدل من استيرادها"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

© Sputnik . Firas al-Ahmad قرار من الملك سلمان بشأن اللاجئين السوريين في الأردن

وأضاف الملك السعودي في حديثه عن هذه الكفاءات: "لله الحمد الآن ممكن نصدر ما نستورد".

ودشن الملك سلمان برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي يستهدف 8 قطاعات واعدة في إنتاج وتصنيع عدد من المنتجات.

وقال الملك:"أنا سعيد أني أراكم اليوم، وسعادتي دائما أراها عندما أشاهد الكفاءات في بلادنا والحمد لله في كل المجالات، وهذه نعمة من الله على كل حال، ثم وجود وسائل التعليم في كل المملكة من المدارس والجامعات والكليات جعلت المملكة تكتفي بأبنائها، وهذه نعمة كبرى، لكن النعمة الأكبر هو الأمن والاستقرار في بلادنا، الذي جعل العمل فيها في كل مجال ماشيا، والأكبر من هذا كله بلادنا بلاد الحرمين، ويشرفني كما يشرف أي واحد من الأسرة أو من أبناء وطننا أن نكون خداما للحرمين الشريفين، الحمد لله رب العالمين، نسأل الله —عز وجل- أن يرزقنا شكر نعمته، والحمد لله بلدنا الآن في كل مجالاته فيها من أبناء البلد مع إخوانهم الذين قبلهم من البلاد العربية وغيرها، خدموا مع الدولة، لكن —ولله الحمد- الآن ممكن نصدر ما نستورد، نسأل الله —عز وجل- أن يرزقنا شكر نعمته قبل كل شيء، ويحمي بلادنا من كل من أراد بها سوءا، والحمد لله رب العالمين".