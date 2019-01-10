قتلى وجرحى في هجوم يستهدف حفلا للجيش جنوبي اليمن

قتل وأصيب عدد من القيادات العسكرية البارزة في الجيش اليمني، اليوم الخميس 10 يناير / كانون الثاني الجاري، بقصف لم تتضح ملابساته في محافظة لحج جنوبي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج لوكالة "سبوتنيك": "أن هجوما يعتقد أنه نفذ بطائرة من دون طيار استهدف منصة احتفال عسكري في قاعدة العند، خلال تدشين العام التدريبي بحضور رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق عبدالله النخعي، بعد ساعات من وصوله إلى عدن جنوب اليمن".

ووفقا للمصدر، سقط في الهجوم قتلى وجرحى، في حين أصيب رئيس الأركان العامة ونائبه اللواء صالح الزنداني، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء محمد صالح طماح، واللواء ثابت جواس.

وأعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أن سلاح الجو المسير نفذ هجوما على تجمعات للغزاة والمرتزقة في قاعدة العند بلحج.