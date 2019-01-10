الرئاسة العراقية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس برهم صالح إلى قطر

© Sputnik . Ramil Sitdikov قطر تستقبل زعيم عربي وتعلن حدثا كبيرا في 4 دول (صور وفيديو)

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، جرت مراسم الاستقبال، اليوم الخميس 10 يناير / كانون الثاني، في الدوحة، لرئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، الذي يزور قطر يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى".

وتابع البيان أن "أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين القطريين كانوا في استقبال الرئيس، حيث عزف السلامان الوطنيان لجمهورية العراق ودولة قطر".

واضاف البيان أن "الزيارة جاءت تجسيدا لسياسة الانفتاح والتعاون، التي يتبناها الرئيس العراقي، واستكمالا للزيارات السابقة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة". كما يجري الرئيس العراقي مباحثات موسعة بين البلدين تتناول العلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والطاقة وغيرها، حسب البيان.

وكان الإعلامي القطري جابر الحرمي ذكر في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، أن "زيارة الرئيس العراقي سيتخللها الإعلان عن خط ملاحي جديد بين ميناء حمد في قطر وأم قصر العراقي، والذي سيساهم في نقل بضائع كل من الأردن والكويت وتركيا وإيران عبر الأراضي العراقية إلى قطر".