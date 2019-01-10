اليمن... مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين بقصف حوثي

القاهرة —سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في محافظة لحج لوكالة "سبوتنيك" بأن " 6 جنود قتلوا وأصيب 14 في حصيلة أولية لاستهداف طائرة مسيرة مفخخة لـ"أنصار الله" منصة عرض عسكري خلال تدشين الجيش العام التدريبي الجديد في قاعدة العند الجوية أكبر القواعد في البلاد".
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
شاهد لحظة استهداف #الحوثيين لقاعدة #العند الجوية جنوب #اليمنhttps://t.co/pfA8W5lHdy#إرم_نيوز #لحج pic.twitter.com/x3ksRHHX6l— إرم نيوز (@EremNews) January 10, 2019
وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية والحوثي في ديسمبر/كانون الأول الماضي لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين. ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.
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