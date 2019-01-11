الطيران العماني يمهد لاستئناف الرحلات الجوية إلى سوريا

أعلن مصدر من مطار دمشق الدولي أن هيئة الطيران المدني العمانية أنهت صباح اليوم الجمعة كشفا إطلاعيا على مطار دمشق.

وذكر المصدر أن هذا الكشف يمهد لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدا أن دولا خليجية أخرى أجرت ذات الكشف على أن تعود الرحلات الصيف القادم، كما نقلت إذاعة "شام اف ام".

مصدر في مطار دمشق الدولي #لشام_إف_إم: هيئة الطيران المدني العُماني تنهي صباح اليوم الجمعة كشفا إطلاعيا على مطار دمشق تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين كما أن دولا خليجية أخرى أجرت ذات الكشف على أن تعود الرحلات الصيف القادم#للخبر_مصدر — Sham fm شام اف ام (@radioshamfm) January 11, 2019

ووجهت وزارة النقل السورية القائمين على النقل الجوي باتخاذ كافة الإجراءات والتأكد من جاهزية المطارات لاستقبال رحلات شركات الطيران وتخديمها بشكل كامل ورفع درجات الاستعداد للتعامل مع كافة المواقف والحالات الطارئة وتقديم أفضل الخدمات للركاب.

وقالت هيئة الطيران المدني الإماراتي، في وقت سابق إنها تعمل على تقييم وضع مطار دمشق الدولي، لتحديد إمكانية استئناف شركات الطيران الوطنية رحلاتها إلى دمشق خلال الفترة المقبلة.