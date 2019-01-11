فيديو مفبرك عن ملك الأردن والأمن يستنفر لملاحقة المصور

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تلاحق مصور الفيديو الكاذب ومصدري الإشاعات حول تكذيب قصة استضافة الملك الأردني لعامل الوطن خالد الشوملي. بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" الإخبارية.

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يستضيفان عامل الوطن خالد الشوملي لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مع منتخب سوريا ضمن بطولة كأس آسيا #الأردن pic.twitter.com/YeBmSE9uvh — RHC (@RHCJO) January 10, 2019

​وكانت قناة الكأس الرياضية بدأت، اليوم الجمعة 11 كانون الثاني/ يناير، بتصوير تقرير تلفزيوني حول قصة الشوملي واستضافة الملك له لمتابعة مباراة النشامى ونسور قاسيون، بعد أن كان يتابع المباراة السابقة مع استراليا من خلف زجاج أحد المقاهي في عمان.

وخلال تصوير التقرير التلفزيوني من أمام ذات المقهى بمشاهد تمثيلية، قام مجهولون بتصوير مقطع فيديو وإشاعة ان القصة كانت مفبركة من الأساس.

وشارك الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على "تويتر"، صورة لملك الأردن، وهو يتابع مباراة منتخب بلاده مع سوريا، مع نجله الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والعامل خالد الشوملي.

ويظهر في الصورة التعادل السلبي، وذلك قبل أن يتقدم النشامى 2/0 في الشوط الأول.