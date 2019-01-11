وزير إماراتي يحذر من خطر انهيار "اتفاق السويد" للسلام في اليمن

حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، من خطر يتهدد مستقبل اتفاق السلام اليمني المعروف بـ اتفاق ستوكهولم"؛ وذلك بسبب ما وصفها بـ"الخروقات الحوثية" لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وكتب قرقاش في سلسلة تغريدات على "تويتر"، "اتفاق ستوكهولم في خطر.. منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة، ارتكب الحوثيون 464 مخالفة مسجلة، وخرقوا الالتزامات بالانسحاب من الميناء".

Stockholm Agreement in peril. Since start of #Hodeidah ceasefire, Houthis committed 464 recorded violations & broke commitments by not withdrawing from port. Brazen attempt to derail the political process of @OSE_Yemen. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 11, 2019

واعتبر الوزير الإماراتي، أن هذه الأفعال من قبل حركة أنصار الله (الحوثيين)، محاولة واضحة لعرقة العملية السياسية في اليمن، التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة في مملكة السويد، الشهر الماضي.

Very important that @WFPChief and @UNReliefChief called out ongoing Houthi theft of humanitarian goods & blocking of access. Ceasefire is time to scale up humanitarian relief, and Houthis must not turn this into political bargaining chip. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 11, 2019

وتوصل الطرفان الحكومة اليمنية والحوثي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق النار على طول جبهة الحديدةوإعادة نشر القوات المسلحة خارج المدينة ومينائها؛ اتفاق بشأن تبادل السجناء؛ تفاهمات بشأن التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز". ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

Political process is the only hope for #Yemen. #UNSC must condemn Houthi intransigence & strategy of undermining Stockholm Agreement, and put pressure on Houthis and their Iranian backers to comply with UN resolution 2451. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 11, 2019

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.