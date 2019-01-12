وزير الآثار: المتحف المصري الكبير أهم صرح ثقافي في العالم

وأضاف العناني في بيان صحفي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم السبت، أن المتحف المصري بالتحرير لن يموت و سوف تقوم الوزارة بتطويره ورفع كفاءته حيث حصلت الوزارة على منحة بمقدار ٣ مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لرفع كفائته، كما تعمل الوزارة بشكل منتظم على استرداد الآثار المصرية من دول متعددة؛ ففي عام ٢٠١٦ تم استرداد آثار من إسرائيل، وفي عام ٢٠١٨ تم استرداد آثار من ٥ دول حيث لا تسقط قضايا الآثار بالتقادم.
وأشار مفتاح إلى أنه سيتم إزالة نادي الرماية وربط المتحف بمنطقة النادي والهرم وإلغاء طريق الفيوم وعمل نفق وبالفعل بدأت أعمال إخلاء نادي الرماية وتحويلها إلى منطقة ثقافية وترفيهية، كما تم تصميم موبايل ابليكيشن كي نصل من خلاله لكل شخص.
وقال طارق توفيق أن معمل الترميم بالمتحف رمم حتى الآن 40 ألف قطعة أثرية بأيادي مصرية خالصة، واستقبل 46 ألفا" منذ عام 2010 حتى الآن.
وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار قد اصطحب اليوم وفد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المصري برئاسة أسامة هيكل في جولة تفقدية للمتحف المصري الكبير.
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