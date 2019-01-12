وزير الآثار: المتحف المصري الكبير أهم صرح ثقافي في العالم

قال د. خالد العناني، وزير الأثار المصري، إن المتحف المصري الكبير بما يحتويه من قطع أثرية وكنوز يعد المشروع الثقافي الحالي في العالم، وإن حفل الافتتاح سوف يتم الإعلان عنه قبل الموعد بفترة كافية لأنه سيكون افتتاح عالمي يشهده الشخصيات العالمية الكبرى، فالمتحف هو أهم صرح ثقافي في العالم.

وأضاف العناني في بيان صحفي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم السبت، أن المتحف المصري بالتحرير لن يموت و سوف تقوم الوزارة بتطويره ورفع كفاءته حيث حصلت الوزارة على منحة بمقدار ٣ مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لرفع كفائته، كما تعمل الوزارة بشكل منتظم على استرداد الآثار المصرية من دول متعددة؛ ففي عام ٢٠١٦ تم استرداد آثار من إسرائيل، وفي عام ٢٠١٨ تم استرداد آثار من ٥ دول حيث لا تسقط قضايا الآثار بالتقادم.

© Sputnik . سارة نور الدين نقل 240 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير (صور)

ومن جانبه أوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على أعمال المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به أن المشروع كانت تكلفته عام ٢٠١١ تقدر بمبلغ 1.6 مليار دولار، ونسبة تنفيذ الأعمال منذ عام 2011 وحتي عام 2015 حوالي ١٧٪ مِن قيمة الأعمال، وفي عام ٢٠١٦ عندما تولت الهيئة الهندسية المشروع لإنجاز الأعمال وترشيد الإنفاق دون المساس بوظيفة المبني أو تصميمه أو اختصار أنشطته، أصبحت تكلفة المشروع الآن ١ مليار دولار، و تم تطوير أنظمة التحكم و الرقابة والتأمين علي المتحف واستخدام خاصية التتبع وأحدث أنظمة الرقابة والتأمين.

وأشار مفتاح إلى أنه سيتم إزالة نادي الرماية وربط المتحف بمنطقة النادي والهرم وإلغاء طريق الفيوم وعمل نفق وبالفعل بدأت أعمال إخلاء نادي الرماية وتحويلها إلى منطقة ثقافية وترفيهية، كما تم تصميم موبايل ابليكيشن كي نصل من خلاله لكل شخص.

وقال طارق توفيق أن معمل الترميم بالمتحف رمم حتى الآن 40 ألف قطعة أثرية بأيادي مصرية خالصة، واستقبل 46 ألفا" منذ عام 2010 حتى الآن.

وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار قد اصطحب اليوم وفد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المصري برئاسة أسامة هيكل في جولة تفقدية للمتحف المصري الكبير.