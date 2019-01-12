حمد بن جاسم يكشف عن وساطة نتنياهو بين زعيمين عربيين

كشف حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، عن وساطة قام بها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل بين زعيمين عربيين.

وقال بن جاسم، خلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، "تل أبيب عندها آذان صاغية واتصالات مع دول عربية كثيرة، وأغلب الدول العربية تتقرب من "إسرائيل" معتقدة أنها مدخل لواشنطن".

وتابع حمد بن جاسم: "وصلنا لمرحلة يتوسط فيها رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو بين زعيمين عربيين لإجراء اتصال بينهما".

معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: وصلنا لمرحلة يتوسط فيها رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو بين زعيمين عربيين لإجراء اتصال بينهما".. #جريدة_الراية_القطرية pic.twitter.com/iAedSTltVc — الراية القطرية (@alraya_n) ١٢ يناير ٢٠١٩

وتابع قائلا: "قبيل عامين كان زعيم عربي يرفض الرد لأيام على زعيم عربي آخر، ليقوم الأول باللجوء لنتنياهو والتوسط بينهما، ويقوم الزعيم العربي بالاتصال بالأول بعد خمس دقائق فقط من مكالمة نتنياهو له".

ولم يكشف حمد بن جاسم عن الزعيمين العربيين الذين توسط بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم يكشف كذلك عن سبب الأزمة التي كانت بين الزعيمين.



أما عن القضية الفلسطينية فقد انتقد بن جاسم "صفقة القرن" التي تسعى واشنطن لتمريرها قائلا: "لا نحتاج إلى صفقة قرن، بل نحتاج إلى إعادة الأراضي الفلسطينية لأصحابها".