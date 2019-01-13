مركز المصالحة الروسي يرصد انتهاكات لوقف إطلاق النار في اللاذقية

صرح رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة، الفريق سيرغي سولوماتين، بأن المركز رصد انتهاك التشكيلات غير القانونية المسلحة لنظام وقف إطلاق النار في محافظة اللاذقية بسوريا.

موسكو — سبوتنيك . وقال سولوماتين للصحفيين: "بالرغم من نظام وقف العمليات العسكرية، فقد تم رصد خمسة انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل التشكيلات غير القانونية المسلحة في محافظة اللاذقية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف سولوماتين، أن اللاجئين مستمرين في العودة إلى بلادهم، وأن نحو 216 ألف شخص قد عادوا إلى البلاد حتى يوم 11 كانون الثاني/يناير، بمساعدة من المركز الروسي الذي يضمن عمل 10 منافذ عبور، من بينها منفذ دوفالي الجوي ومنفذ بانياس البحري.

وأشار سولوماتين إلى أن مركز المصالحة الروسي مستمر في المساعدة على إعادة بناء البنية التحتية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين. وأنه حتى 11 كانون الثاني/يناير، تم ترميم أكثر من 31000 مبنى سكني، و 719 مؤسسة تعليمية و132 مؤسسة طبية، وإصلاح 969 كيلومترا من الطرق.