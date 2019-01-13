مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": تعزيزات إلى حماة للقضاء على مصادر النيران في المنطقة

شقت تعزيزات عسكرية سورية جديدة، اليوم الأحد، طريقها إلى جبهات ريف حماة الشمالي.

© Sputnik . basel shartouh الجيش السوري يتصدى لمجموعة إرهابية تسللت إلى نقطة عسكرية في ريف حماة الشمالي

وقال مراسل " سبوتنيك " في حماة، إن قوات الجيش السوري استقدمت خلال الساعات القليلة الماضية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى جبهات ريف حماة الشمالي، مشيرا إلى أن تلك التعزيزات تتضمن ناقلات دبابات ومدفعية متنوعة، بالإضافة إلى حاملات جند ومعدات عسكرية ولوجستية لإدارة العمليات العسكرية.

وقال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، إن هذه التعزيزات تأتي في سياق الإجراءات التي يتخذها الجيش السوري لتعزيزات الجبهات والتهيؤ لأي تطور قد يطرأ على جبهتي ريف حماة وإدلب.

وأكد المصدر أن دعم القوة النارية على هذه الجبهات يتخذ أهمية خاصة بعدما أظهرت المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح إصرارا متزايدا على تصعيد الوضع القائم على هذه الجبهات من خلال شن الهجمات اليومية على مواقع الجيش السوري والقرى والبلدات الآمنة المجاورة لتلك الجبهات.

وبين المصدر العسكري للوكالة: لن تبقى قوات الجيش في موضع الرد إزاء استمرار هذه الاستفزازات، وأصبح من الملح القضاء على مصادر النيران التي تستهدف مواقع الجيش والقرى والبلدات المحيطة.

وفي سياق آخر، استهدف الجيش السوري بطائرة من دون طيار محملة بالذخائر الشديدة الانفجار اجتماعا لجبهة النصرة في ريف حماة الشمالي، وألحق بالتنظيم خسائر كبيرة بالأرواح.