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20:19 13 يناير/ كانون الثاني 2019
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    طائرة مسيرة بدون طيار

    "أنصار الله" تنشر مقطعا مصورا لاستهداف مواقع للجيش السعودي

    Sputnik
    العالم العربي
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    نشر الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين مقطع مصور يوثق لحظة قيام طائرة مسيرة من طراز "قاصف k2" باستهداف مواقع للجيش السعودي، داخل أراضيه في منطقة عسير.

    ويظهر المقطع المصور، قيام الطائرة المسيرة باستهداف مواقع بعينها وإصابتها بدقة وتصاعد الدخان من تلك المواقع.

    وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في صنعاء، قد أكد اليوم، الأحد، في مؤتمر صحفي أن العام الحالي سيكون عام سلاح الجو المسير وعام الإرادة اليمنية والاعتماد على الذات، والخبرات والكفاءات والقدرات في مجال التصنيع الحربي.

    وخلال المؤتمر، تم عرض مشاهد لعمليات تجريبية لمنظومات جديدة من سلاح الجو المسير صناعة يمنية بنسبة 100%، وهي طائرة متشظية صنعت بطريقة لا تستطيع أنظمة الرادار التقاطها ورصدها وكذلك المنظومات الاعتراضية وتنفجر على ارتفاع ما بين 10 إلى 20مترا ويبلغ المدى المؤثر القاتل للطائرة 80 متر.

    مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    إعلان خطير من "أنصار الله" بشأن هجمات الطائرات المسيرة في اليمن

    وأكد، أن الطائرة من الصناعات اليمنية الحديثة وخضعت لعدة تجارب ولدى قوات الجيش واللجان الشعبية مخزون استراتيجي منها، كما يوجد جيل ثان وثالث من نفس النوع سيتم الكشف عنهما خلال المرحلة القادمة.

    وأوضح، أن لدى الجيش واللجان منظومات جديدة من سلاح الجو المسير سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة القادمة منها طائرات مسيرة قادرة على اختراق التحصينات، مؤكدا أن هناك صواريخ حديثة تم اختبارها وسيتم الكشف عتها لاحقا.

    وتم عرض مشاهد وثقت بالصوت والصورة طائرة مسيرة من نوع قاصف في عملية الخوبة، مؤكدا أنه عما قريب سيكون المخزون الاستراتيجي كاف لإدارة وتنفيذ أكثر من عملية لسلاح الجو المسير في أكثر من جبهة قتالية بنفس الوقت، وأن اليمن تجاوز الكثير من الدول المصنعة للطائرات بدون طيار في المنطقة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    طائرة مسيرة, أخبار الحرب اليمنية, أنصار الله, أنصار الله, اليمن
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