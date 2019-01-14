الكشف عن العدد الحقيقي للقوات الأمريكية في العراق

قال النائب عن كتلة "صادقون" وجيه عباس، اليوم الاثنين، أن عدد المقاتلين الأمريكان في العراق هو تسعة آلاف مقاتل، مشددا على ضرورة تدخل البرلمان بشكل فاعل لتقليص أعداد تلك القوات إلى رقم معقول لا يتجاوز الثلاثة آلاف لأغراض محددة.

© AP Photo / Hussein Malla العراق يكشف موقع تموضع القوات الأمريكية بعد مغادرتها سوريا

وأضاف عباس أن "الدستور والقانون سمح بتواجد قوات أجنبية لأغراض التدريب أو المشورة العسكرية"، مبينا أن "العدد الحقيقي للقوات الأمريكية في العراق هو تسعة آلاف مقاتل ". بحسب "ا لسومرية نيوز ".

وأكد عباس "أننا لا نمتلك معلومات دقيقة عن أماكن تواجد تلك القوات وما هو دورهم الحقيقي وأصنافهم واختصاصاتهم، خاصة وأن البعض منهم بحسب ما تقوله واشنطن هي قوات خاصة"، لافتا إلى أن "تلك القوات إن كانت للتدريب فكان الأجدر بها التواجد في الكلية العسكرية أو أكاديميات التدريب وليس على الحدود".

وأشار عباس ‘لى "أهمية تدخل البرلمان بشكل فاعل لتقليص أعداد تلك القوات إلى رقم معقول لا يتجاوز الثلاثة آلاف مقاتل، وأن يكونوا فعليا كمستشارين ومدربين وليس لأسباب أخرى لا يعلمها العراق".

وفي وقت سابق قال النائب منصور البعيجي، عن تحالف "البناء" بالبرلمان العراقي، إن تحالفه سيصوت على قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، حال عرضه في جلسة البرلمان، للتصويت عليه دون أي تأخير، وأن القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي العراقية تخترق السيادة، وغير مرحب بها.

يشار إلى أن عددا من النواب طالبوا بضرورة جلاء القوات الأمريكية من العراق، وذلك بعد الغضب الذي عم الشارع العراقي، على خلفية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة عين الأسد الأسبوع الماضي، دون تنسيق كامل.