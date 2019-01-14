الأسد يبحث مع رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين سوريا وإيران والتي بدأت منذ عقود، حيث تم التأكيد على عزم الجانبين مواصلة تطويرها بما يحقق مصالح شعبي البلدين في مختلف المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية.

© AP Photo / Hassan Ammar وفد برلماني إيراني يتوجه إلى سوريا

وأكد الرئيس الأسد أن العلاقة بين دمشق وطهران قامت منذ انطلاقتها على المبادئ والأخلاق واحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها ورسم مستقبلها بعيدا عن أي تدخلات خارجية، وهذا النهج ساهم في تثبيت استقلالية البلدين، مشددا على ضرورة اعتماد هذه العلاقة كأساس لخلق شبكة أكبر من العلاقات خاصة مع الدول التي تتفق مع سوريا وإيران في نهجهما هذا.

من جانبه أكد حشمت الله أن الإرث الثقافي العريق الذي يمتلكه الشعبان السوري والإيراني شكل أرضية ثابتة وراسخة في مواجهة الدول التي تقف اليوم على أرض مهتزة لأنها انتهجت سياسة غير أخلاقية ومنافية للقانون الدولي إن كان عبر استخدام الإرهاب كأداة لتحقيق مصالحها أو بفرض العقوبات على الدول التي تختلف معها.

وكان رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، قد توجه إلى سوريا، أمس الأحد، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.