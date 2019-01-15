لافروف وباسيل يبحثان تفعيل جهود إعادة اللاجئين إلى سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره اللبناني جبران باسيل، بحثا تفعيل جهود إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "جرى خلال الحديث تبادل للآراء عن تطور الأوضاع في لبنان وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط عموما".

وأضاف: "وجرت مناقشة إمكانية تنمية الجهود المشتركة للدفع بعملية إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

وأكد الجانب الروسي مجددا التزامه بسيادة لبنان الصديق واستقلاله وسلامة أراضيه واستقراره.

كما لفتت الخارجية الروسية إلى أن لافروف "شدد على أن روسيا تنطلق من ضرورة حل القضايا الملحة المدرجة على الأجندة الوطنية اللبنانية في إطار المجال القانوني في سياق الدستور، ومن خلال الحوار البناء بين القوى السياسية الرائدة في البلاد وعدم جواز التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية".

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الملحة لتطوير العلاقات التقليدية الروسية اللبنانية. وتم التأكيد على الالتزام الثابت المشترك لتعزيزها وتوسعها ".

وكان وزير الخارجية اللبناني قد زار موسكو في 20 أغسطس/ آب الماضي، بحث خلالها مع لافروف، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالين الاقتصادي والعسكري، مشددا على ضرورة أن يكون لبنان "منصة" لإعادة إعمار سوريا.