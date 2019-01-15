مشتبه به يرمي أوراقا مكتوب عليها بالعبرية والجيش و"حزب الله" يبحثان عنه

يبحث الجيش اللبناني و"حزب الله" عن مشتبه به عند الحدود الإسرائيلية لاذ بالفرار بعد مناداته، علما أنه قام برمي أوراق مكتوب عليها باللغة العبرية.

ذكرت قناة "الميادين" أن "وحدات من الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله يبحثان حاليا عن شخص مشتبه به شوهد في خلة الضرة على الحدود مع فلسطين المحتلة".

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن المشتبه به وبعد مناداته سرعان ما رمى أوراقا عليها كتابات عبرية ولاذ بالفرار.

وتشهد الحدود الجنوبية للبنان المتاخمة للخط الفاصل مع إسرائيل استنفارا أمنيا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "درع الشمال" قبل أسابيع عديدة يهدف من خلالها تدمير ما قال إنها أنفاق لـ"حزب الله" اللبناني.