الناطق باسم اعتصام "المهرة" يدعو السعودية للعودة إلى أهداف التحالف المعلنة في اليمن

أكد أحمد بلحاف رئيس دائرة الإعلام في المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، على مشروعية وسلمية اعتصام قبائل المهرة لمنع التعدي على سيادة المحافظة من جانب التحالف الذي حاد عن الأهداف التي أعلن عنها في بداية الحرب.

وقال بلحاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، ستنشر لاحقا، إن الاعتصام الموجود له أهداف منها خروج المليشيات التي أنشأتها السعودية من خارج محافظة المهرة إضافة إلى الضباط والجنود السعوديين في المعسكرات المنتشرة على الساحل وفي الخط الصحراوي، تلك المليشيات تعمل خارج مؤسسات الدولة الشرعية.

© REUTERS / Khaled Abdullah اليمن... الناطق باسم اعتصام المهرة: الشرعية تتعرض لضغوط ونرفض وصاية السعودية

وتابع بلحاف الاعتصام الذي نحن فيه هو مدني حظى بدعم شعبي وقبلي وأحزاب سياسية داعمه لأهداف ومطالب الاعتصام السلمي التي أعلن عنها في محافظة المهرة، كما أن هذا الاعتصام السلمي يدعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس هادي، ويدعو القوات السعودية إلى العودة إلى أهداف التحالف العربي المعلن عنها، ويطالبهم بدعم مؤسسات الدولة الشرعية في محافظة المهرة، وأن يقوم التحالف بدعم الأمن والاستقرار وليس تقويض المؤسسات الشرعية.

وأشار بلحاف نحن ندعم الحكومة الشرعية "لأننا لسنا محسوبين على الجهات "الإنقلابية" والتي أعلن التحالف عن محاربتها ودعم الشرعية، لكن ما يقوم به التحالف على أرض الواقع عكس هذا، حيث تعمل السعودية على تقويض مؤسسات الدولة".

وتابع "لهذا نرى أنها لا تختلف كثيرا عن "الحوثيين" الذي طردوا هادي من صنعاء وطاردوه إلى عدن ثم خروجه من الأراضي اليمنية، فقد كنا نحسن الظن بالرياض ولازلنا نأمل من القيادة السعودية أن تعود إلى رشدها ولا تستغل ظروف الحرب وضعف اليمنيين".