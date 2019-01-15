الناطق باسم اعتصام "المهرة" يدعو السعودية للعودة إلى أهداف التحالف المعلنة في اليمن

وقال بلحاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، ستنشر لاحقا، إن الاعتصام الموجود له أهداف منها خروج المليشيات التي أنشأتها السعودية من خارج محافظة المهرة إضافة إلى الضباط والجنود السعوديين في المعسكرات المنتشرة على الساحل وفي الخط الصحراوي، تلك المليشيات تعمل خارج مؤسسات الدولة الشرعية.
وأشار بلحاف نحن ندعم الحكومة الشرعية "لأننا لسنا محسوبين على الجهات "الإنقلابية" والتي أعلن التحالف عن محاربتها ودعم الشرعية، لكن ما يقوم به التحالف على أرض الواقع عكس هذا، حيث تعمل السعودية على تقويض مؤسسات الدولة".
وتابع "لهذا نرى أنها لا تختلف كثيرا عن "الحوثيين" الذي طردوا هادي من صنعاء وطاردوه إلى عدن ثم خروجه من الأراضي اليمنية، فقد كنا نحسن الظن بالرياض ولازلنا نأمل من القيادة السعودية أن تعود إلى رشدها ولا تستغل ظروف الحرب وضعف اليمنيين".
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