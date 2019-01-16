الأمين العام لجامعة الدول العربية يكشف لأول مرة سبب "مقتل القذافي" (فيديو)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الغيط، إن ليبيا كانت تنقسم لـ3 أقاليم هي "طرابلس وبنغازي وفزان" بالجنوب، وبعد احتلال بريطانيا لها عام 1943 جرى توحيدها في صورة دولة واحدة.

وأضاف أبو الغيط، خلال استضافته في حوار على قناة "DMC" المصرية، أن "التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لأي دولة له تأثير مدمر"، مشيرا إلى أن الزعيم الليبي الأسبق معمر القذافي كان له أخطاء جسيمة دفعت بعض الأطراف العربية لعدم دعمه خلال 2011.

وتابع أن "الأطراف الدولية والعالم الغربي تحديدا كان يرغب في التخلص من الحكم في ليبيا وهو ما حدث في 2011، على حد قوله.

وأضاف أن "إعلان حظر طيران القوات الليبية عام 2012 مماثل تماما لما حدث في البوسنة، مؤكدا أنه أدي إلى دخول السلاح بشكل غير شرعي.

وسرد أبو الغيط حكاية مماثلة كانت قد وقعت في ليبيا بعد إعلان الحظر وهو العثور على كونتينر به 20 ألف مسدس وألالاف من البنادق الآلية والقادمة من تركيا أو غيرها الموردة للسلاح، مشيرا إلى أن بعض القرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي تحركها قوى دولية وترى المستقبل وتعد له وتهدف إلى تدبير المؤامرات للدول العربية.