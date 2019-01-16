انفجار في منبج السورية أثناء وجود قياديين من "المجلس العسكري" مع وفد مجهول الهوية

وقع انفجار ضخم في مدينة منبج السورية أثناء وجود قياديين من "مجلس منبج العسكري" مع وفد لم تحدد هويته.

دمشق — سبوتنيك. قالت مصادر أهلية من مدينة منبج شمال شرقي سوريا، إن دوي انفجار ضخم سمع، اليوم الأربعاء 16 كانون الثاني/ يناير، بالقرب من السوق، أثناء وجود قياديين من مجلس منبج العسكري مع وفد لم تحدد هويته.

وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك" إنه لا معلومات حتى الآن عن السبب أو حجم الإصابات والأضرار.

وأضافت المصادر أن "الانفجار وقع في مطعم الأمراء، أثناء تواجد قياديين من مجلس منبج العسكري مع وفد ضيف لم تحدد هويته".

© REUTERS / Murad Sezer أردوغان: الولايات المتحدة ما زالت تماطل في قضية منبج السورية

الجدير بالذكر أنه وللمرة الرابعة تم إرسال كتيبة الشرطة العسكرية الروسية التابعة للواء المشاة الآلية الـ19 المرابط في جنوب روسيا إلى سوريا.

وصرح رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الجنرال سيرغي سولوماتين، بأن الشرطة العسكرية الروسية بدأت، منذ 11 يناير/ كانون الثاني، بتسيير دوريات أمنية في منطقة منبج على مسارين يبلغ إجمالي طولهما 17 كيلومترا، وهو ما يتطلب كتيبة كاملة تقريبا.

وكان الجيش السوري نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد حشد قواته العسكرية في مدينة منبج السورية بطلب من قوات سوريا الديمقراطية، لمواجهة حشد تركي من الجهة المقابلة للحدود، وذلك بعد أيام على القرار الأمريكي بسحب جنوده من سوريا.

وتقع منبج في شمال شرق محافظة حلب شمالي سوريا، على بعد 30 كلم غرب نهر الفرات و80 كلم من مدينة حلب، في تعداد عام 2004 الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، كان عدد سكان منبج يبلغ حوالي 100 ألف نسمة.