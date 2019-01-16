الانفجار قرب دورية التحالف الدولي في منبج السورية "انتحاري" (فيديو)

أشارت المعلومات الواردة حول انفجار مدينة منبج السورية والذي استهدف دورية للتحالف الدولي بينها جنود أمريكيين، إلى أن الانفجار قام به انتحاري.

وقال شاهد و"مجلس منبج العسكري" الذي يسيطر على مدينة منبج السورية إن انفجارا وقع بالقرب من دورية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في المدينة الواقعة بشمال سوريا اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته "رويترز".

​وأضاف الشاهد أن انتحاريا استهدف الدورية. وقال "مجلس منبج العسكري" على "فيسبوك" إن هناك معلومات أولية عن وقوع إصابات بسبب الانفجار.

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تحليق لحوامة أمريكية فوق منطقة الانفجار، وقال ناشطون إنها لإسعاف المصابين الأمريكيين جراء الانفجار الذي استهدف دوريتهم. واتخذت الحوامة من الملعب البلدي في مدينة منبج مكانا لهبوطها وإقلاعها لإسعاف إصابات الانفجار.

نقل مصابين امريكان في الملعب البلدي #منبج pic.twitter.com/5UZXg0YYDJ — شبكة منبج مباشر ‎Manbaij live network (@messinm21) January 16, 2019

وتقع منبج في شمال شرق محافظة حلب شمالي سوريا، على بعد 30 كلم غرب نهر الفرات و80 كلم من مدينة حلب، في تعداد عام 2004 الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، كان عدد سكان منبج يبلغ حوالي 100 ألف نسمة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، دوى في منبج السورية بالقرب من منطقة السوق، انفجار وصفته بعض المصادر بالـ"ضخم" وذلك أثناء تواجد قياديين مما يسمى "مجلس منبج العسكري" مع وفد لم تحدد هويته.