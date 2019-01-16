قبل انطلاقه بأيام... تعرف على أبرز المشاركين في معرض الكتاب المصري

مع بدء العد التنازلي لانطلاق معرض الكتاب المصري في دورته الـ50، أعلنت المملكة العربية السعودية مشاركتها في اليوبيل الذهبي لـ"معرض القاهرة الدولي للكتاب" في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

ينطلق معرض الكتاب المصري في منطقة التجمع الخامس، في الفترة من 22 يناير/ كانون الثاني إلى 5 فبراير/ شباط 2019، على مساحة 450 ألف متر مربع، في حضور 35 دولة، ومشاركة 62 دار نشر مصرية، و23 دار نشر عربية، وأكثر من 2800 كاتب وناقد وشاعر من مصر ومن الدول العربية المشاركة.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH وزير الشباب المصري لـ"سبوتنيك": معرض الكتاب يرسخ القوة الناعمة لبلدنا

وكشف المكتب الإعلامي للسفارة السعودية في القاهرة، اليوم الأربعاء، أن الملحقية الثقافية ستقوم بعرض أحدث الإصدارات والعناوين للجهات التعليمية والأكاديمية والثقافية والأدبية في مجال النشر والتأليف والترجمة، والتي تجسد الهوية الثقافية السعودية، في جناح المملكة الذي يمتد على مساحة ألفين و52 متر مربع، ويضم أجنحة للمؤسسات الحكومية ودور النشر الأهلية التي تعكس العمق التاريخي للعلاقات والروابط القوية بين البلدين الشقيقين.

وأشارت السفارة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الصالون الثقافي هذا العام، سيشهد العديد من الفعاليات الثقافية التي تعكس الحوار المباشر مع الجمهور والتعريف بالثقافة السعودية بمختلف مناحيها، وإبراز سماتها بالمزج المتقن بين الأصالة والمعاصرة.