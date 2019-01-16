ليبيا... اشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس بعد 4 شهور من الهدنة

وشوهدت مركبات مدرعة في جنوب طرابلس حيث دارت اشتباكات بين جماعات مسلحة على مدى شهر، قبل أن تتوقف في سبتمبر/ أيلول، ضمن صراع واسع النطاق بين الجماعات المسلحة منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011، بحسب "رويترز".
وقال مالك مرسيط مدير مكتب إعلام إدارة شؤون الجرحى لرويترز "نتج عن هذه الاشتباكات قتيلان و17 جريحا من كلا الطرفين المدنيين والمقاتلين"، مضيفا أن بعض المصابين لم يتم حسابهم بسبب عدم التمكن من الوصول إليهم.
وفي أغسطس/ آب، أشعل اللواء السابع وبعض الجماعات المتحالفة معه القتال في شوارع طرابلس، في محاولة لتحدي هيمنة أربع جماعات كبرى، منها قوة حماية طرابلس.
وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان من خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقالت "سوف تحمل بعثة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة كل من يفتح النار".
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