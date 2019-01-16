ليبيا... اشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس بعد 4 شهور من الهدنة

أعلن مسعفون أن جماعات مسلحة متنافسة اشتبكت في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، في خرق لهدنة برعاية الأمم المتحدة مستمرة منذ أربعة شهور.

وشوهدت مركبات مدرعة في جنوب طرابلس حيث دارت اشتباكات بين جماعات مسلحة على مدى شهر، قبل أن تتوقف في سبتمبر/ أيلول، ضمن صراع واسع النطاق بين الجماعات المسلحة منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011، بحسب "رويترز".

© Sputnik . Vladimir Trefilov المسماري: سنسحق أتباع قطر وتركيا في ليبيا

لكن جماعة اللواء السابع المعروفة أيضا باسم الكانيات، اشتبكت مجددا اليوم الأربعاء، مع قوة حماية طرابلس، المؤلفة من عدة فصائل، في جنوب طرابلس.

وقال مالك مرسيط مدير مكتب إعلام إدارة شؤون الجرحى لرويترز "نتج عن هذه الاشتباكات قتيلان و17 جريحا من كلا الطرفين المدنيين والمقاتلين"، مضيفا أن بعض المصابين لم يتم حسابهم بسبب عدم التمكن من الوصول إليهم.

وفي أغسطس/ آب، أشعل اللواء السابع وبعض الجماعات المتحالفة معه القتال في شوارع طرابلس، في محاولة لتحدي هيمنة أربع جماعات كبرى، منها قوة حماية طرابلس.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان من خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقالت "سوف تحمل بعثة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة كل من يفتح النار".