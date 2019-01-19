الجيش اليمني يستعيد عدة مواقع في محافظة صعدة بعد معارك مع الحوثيين

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، اليوم السبت، استعادة مواقع من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بعد معارك دارت في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن: "الجيش حرر جبال وادي التم وجبل السيف في منطقة النقعة بمديرية كتاف شرق صعدة"، لافتة إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع أكثر من 6 عناصر من مسلحي الحوثيين الانقلابية واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.