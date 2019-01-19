مقتل 9 من "أنصار الله" بغارة للتحالف غرب تعز

لقي 9 من جماعة أنصار الله "الحوثيين" مصرعهم وأصيب آخرون، مساء الجمعة، بقصف شنه طيران التحالف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أن "طيران التحالف استهدف بغارة تجمعاً لعناصر مليشيا الحوثي في نقيل الكورة بجبهة الكدحة غرب تعز".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais "أنصار الله" تعرض على السعودية صفقة عاجلة

وأضافت أن "الغارة أدت إلى احتراق طقم ومقتل جميع من كانوا على متنه وإصابة آخرين من المليشيا تواجدوا في ذات المكان".

في سياق متصل، "اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش ومليشيا الحوثي في مناطق جواعة بجبهة مقبنة، تكبدت خلالها المليشيا خسائر فادحة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.