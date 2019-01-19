وزير سابق يفاجئ العراقيين بفحوى رسالة إيرانية تلقاها سياسيون

كشف وزير عراقي سابق عن مضمون رسالة وجهتها إيران لعدد من الزعماء السياسيين.

وقال السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، إن طهران وجهت نصيحة للعراقيين، "ستشغل البلاد قريبا".

وأضاف زيباري، وزير خارجية العراق الأسبق على حسابه بموقع تويتر، أن إيران "وجهت نصيحة للقادة الشيعة لإخراج القوات الأمريكية عبر تصويت برلماني".

وتابع "أن هذا الموضوع سيتحول إلى قضية رئيسية قريبا".

وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، عدنان الأسدي، اليوم السبت، عن توجيه كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن عدد القوات الأمريكية في البلد.

وقال الأسدي في تصريح صحفي: "كان لدينا لقاء في وزارة الدفاع الأسبوع الماضي، تحديدا مع رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، وقادة الصنوف والأسلحة وآمري الوزارة وقادتها العسكريين"، وفقا لـ"بغداد اليوم".

وطبقا لرئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، فإن "عدد القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية لا نعرفه حتى الآن"، كاشفا عن "توجيه اللجنة كتابا رسميا إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تطلب فيه إعلامها بأعداد هذه القوات، وأعداد القواعد الأمريكية، والمبرر القانوني لتواجدها، وغيرها، وننتظر إجابة رئيس الوزراء".