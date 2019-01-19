الحكومة الليبية المؤقتة تنعي مصور صحفي قتل خلال تغطية اشتباكات طرابلس

نعت إدارة الإعلام الخارجي للحكومة الليبية المؤقتة المصور الصحفي محمد بن خليفة، الذي قٌتل إثر تغطية اشتباكات جنوب طرابلس، كما دعت إلى احترام حماية الصحفيين خلال تغطية النزاعات.

© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA ليبيا... ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في طرابلس إلى 13 قتيل و52 جريح

بنغازي — سبوتنيك . وقال مدير الإدارة العامة للإعلام الخارجي للحكومة الليبية المؤقتة مالك الشريف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "مقتل مصور وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، الصحفي الليبي محمد بن خليفة وغيره من المدنيين خلال الاشتباكات جنوب طرابلس يتحمل مسؤوليته المجلس الرئاسي والترتيبات الأمنية وبعثة الأمم المتحدة".

وأضاف الشريف "نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لذوي وأصدقاء وزملاء الصحفي محمد بن خليفة مراسل فيديو وكالة أسيوشيتد برس الأمريكية"، مضيفاً أن "محمد بن خليفة قتل بنيران المجموعات المسلحة المتصارعة على العاصمة الليبية طرابلس".

وتابع الشريف أن "الإدارة العامة وكل زملاء المهنة تأسف على رحيل الزميل الكبير محمد بن خليفة"، داعيا إلى "احترام و حماية الصحفيين أثناء تغطية النزاعات المسلحة وتحييدهم عن نيرانها الهوجاء".

يذكر أن مناطق قصر بن غشير وطريق وادي الربيع وخلة الفرجان ومحيط المطار في العاصمة الليبية طرابلس، تشهد منذ الأربعاء الماضي اشتباكات بين قوات اللواء السابع، وقوة حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق الوطني.