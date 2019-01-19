الحكومة الليبية المؤقتة تنعي مصور صحفي قتل خلال تغطية اشتباكات طرابلس

وأضاف الشريف "نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لذوي وأصدقاء وزملاء الصحفي محمد بن خليفة مراسل فيديو وكالة أسيوشيتد برس الأمريكية"، مضيفاً أن "محمد بن خليفة قتل بنيران المجموعات المسلحة المتصارعة على العاصمة الليبية طرابلس".
وتابع الشريف أن "الإدارة العامة وكل زملاء المهنة تأسف على رحيل الزميل الكبير محمد بن خليفة"، داعيا إلى "احترام و حماية الصحفيين أثناء تغطية النزاعات المسلحة وتحييدهم عن نيرانها الهوجاء".
يذكر أن مناطق قصر بن غشير وطريق وادي الربيع وخلة الفرجان ومحيط المطار في العاصمة الليبية طرابلس، تشهد منذ الأربعاء الماضي اشتباكات بين قوات اللواء السابع، وقوة حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
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