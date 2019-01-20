سانا: انفجار دمشق سببه عبوة مفخخة ومعلومات تشير إلى إلقاء القبض على إرهابي

أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الانفجار الذي وقع في محيط العاصمة دمشق صباح اليوم الأحد، 20 يناير/ كانون الثاني، كان بسبب عبوة مفخخة.

وقالت وكالة "سانا" الرسمية نقلا عن مراسلها، إن "التفجير الذي سمع صوته في دمشق عبارة عن تفجير عبوة مفخخة دون وقوع ضحايا".

© AFP 2018 / Stringer تفجير قرب دمشق ومصادر طبية تتحدث لـ"سبوتنيك" عن سقوط قتلى

وأضافت أن هناك "معلومات مؤكدة بإلقاء القبض على إرهابي".

وكانت مصادر طبية، تحدث، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" عن سقوط قتلى في انفجار كفرسوسة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار في محيط العاصمة دمشق.