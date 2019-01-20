سوريا... ارتفاع عدد ضحايا قصف "التحالف الدولي" على قرية "الباغوز" إلى 31 شخصا

ارتفع عدد ضحايا قصف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على قرية "الباغوز فوقاني" في ريف دير الزور الشرقي إلى 31 شخصا.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن مصادر محلية، أن عدد ضحايا قصف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على قرية "الباغوز فوقاني" في ريف دير الزور الشرقي قد ارتفع إلى 31 شخصا.

وأدانت الخارجية السورية استمرار اعتداءات "التحالف الدولي" واستهدافه المدنيين السوريين والدمار الذي يلحقه بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية والممتلكات العامة والخاصة في سوريا.

ووجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى أمين عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي "بشأن الجريمة التي ارتكبتها، يوم الجمعة، طائرات تابعة لما يسمى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في قرية الباغوز فوقاني بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وأدت إلى مقتل 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال". بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقالت الخارجية إن

"سوريا تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والمبادرة على وجه السرعة للعمل على وقف هذا المسلسل اليومي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها دول هذا التحالف المارق بحق المدنيين السوريين والبنية التحتية في سوريا".

ووفقا لـ"سانا" فإن طيران "التحالف الأمريكي" ارتكب في 3 و 4 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري مجزرتين خلال قصفه قرية الشعفة وبلدة الكشكية على الضفة اليسرى لنهر الفرات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي قتل إثرهما 21 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء وسقط عشرات الجرحى إضافة للأضرار المادية بالممتلكات ومنازل المواطنين.

وفي الخامس من الشهر ذاته، اتهمت دمشق "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن قيامه بأعمال تصب في خانة تهيئة الظروف الملائمة لتمكين تنظيم "داعش" الإرهابي من البقاء والتمدد من جديد.

يشار إلى أن المدنيين الذين قتلوا جراء قصف التحالف، يوم الجمعة، كانوا في طريقهم للفرار من مواقع سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل أن تداهمهم صواريخ التحالف.