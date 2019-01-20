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14:39 20 يناير/ كانون الثاني 2019
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    وزير سعودي يفجر مفاجأة بشأن "الثورة السورية"... ماذا قال عن الشعب (فيديو)

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    فاجئ وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز، الجميع، وهاجم ثورات الربيع العربي التي انطلقت في عدد من الدول العربية، مستشهدا بما تسببت به الثورة في سوريا من دمار وتشريد لأهلها.

    رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    تركي الفيصل يتحدث عن "الذنب الأمريكي" الذي يزيد المنطقة تعقيدا
    ووصف الوزير السعودي، خلال كلمة ألقاها يوم أمس السبت، أمام تجمع لدعاة سعوديين رسميين في العاصمة الرياض، الثورات بأنها "ثورات سامة ومهلكة للإنسان العربي المسلم"، وأنها تشكل "الخراب والدمار للبلاد والعباد والأخضر واليابس"، مردفا أن هذا كله "بسبب دعاة الفتنة ومن سيسوا الدين لاكتساب الدنيا ومحاولة الاستيلاء على الحكم".

    وتابع الوزير، أن "السماح بذلك لمن أسماهم "دعاة الفتن والشر، والمتاجرين بعواطف الشعوب"، يؤدي إلى التشريد والقتل والدمار والخراب للأوطان دون فائدة أو نفع يعود على الشعوب والأوطان في الدين أو في الدنيا".

    واستشهد الوزير السعودي، بحديثه عن الثورات بالأزمة السورية وما حل بشعبها من تشرد وفقر جراء هذه الثورات، و"دعاة الفتن الذين سمحوا أن يحركوا الشوارع لتصبح سوريا هكذا".

    وكانت الحكومة السورية، قد أبدت ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى العاصمة دمشق وتفعيل عملها من جديد، بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عند بدء الأزمة السورية. 

    وأعلنت الإمارات، أواخر الشهر الماضي، فتح سفارتها في دمشق، فيما أعلنت مملكة البحرين استمرار عمل سفارتها لدى الجمهورية العربية السورية، لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد، وذلك بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عند بدء الأزمة السورية، فيما أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أوائل الشهر الجاري، أنه "لا عودة لعمل سفارة بلاده في دمشق إلا بعد قرار من الجامعة العربية"، وذلك وفقا لصحيفة "الكويتية"، بينما نفت وزارة الخارجية السعودية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريح منسوب لوزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف حول افتتاح سفارة المملكة في العاصمة السورية دمشق.

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