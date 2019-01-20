الأمم المتحدة تحذر من نزاع وشيك جنوبي ليبيا

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من وقوع نزاع في الجنوب الليبي مع وجود أنشطة حشد للقوات العسكرية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان للبعثة الأممية في ليبيا، "تعبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة من الجنوب عن تحشيد قوات مسلحة، وفي ظل بيانات وبيانات مضادة، مما ينذر بوقوع نزاع وشيك".

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وتابع البيان "ويدعو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، غسان سلامة، جميع الأطراف في الجنوب إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

ونقل البيان عن سلامة قوله "لقد قمت في الأسبوع الماضي بزيارتي الأولى إلى سبها، وشعرت أن لدى أهالي الجنوب من مختلف الأطياف السياسية والعرقية نية حقيقية لمعالجة المشاكل التي تفصل بينهم من أجل مستقبل أفضل لمنطقتهم".

وأضاف "وهذا بالتحديد ما يحتاج إليه الجنوب، أي معالجة القضايا الملحة وأهمها المسألة الأمنية والإنسانية. ولمست لديهم القناعة بأن الحرب والنزعات من شأنها أن تفاقم تلك القضايا عوضا عن إيجاد الحلول الناجعة لها".