بعد توزيع نسخ مجهولة المصدر... السعودية تحظر طباعة المصاحف

حظرت المملكة العربية السعودية، طباعة المصحف للجهات الحكومية في الداخل والخارج، وذلك بعد أن تم توزيع نسخ مجهولة المصدر منه.

وقالت صحيفة الوطن السعودية، إنها عملت من مصادرها "حظر طباعة المصاحف للجهات الحكومية في الداخل أو الخارج"، وأن "يتم توفير الاحتياج من منتجات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف".

وأكدت الصحيفة أنه "تم التأكيد على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بتأمين احتياجاتها من المجمع، مع عدم السماح بطباعة المصاحف في الداخل، ومنع استيرادها من الخارج".

وتابعت الصحيفة أن "إحدى الجهات الحكومية قامت العام الماضي بتوزيع نسخ من المصحف الشريف غير معروفة المصدر، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وصالة الحجاج بمحافظة جدة".

وأكدت المصادر أن الجهات الحكومية ستوفر كافة احتياجاتها من المصاحف عن طريق مجمع الملك فهد، وأن الجهات الحكومية كافة لا يسمح لها بطباعة المصاحف داخليا أو خارجيا.