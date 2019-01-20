بعد "القمة الاقتصادية"... وزير الخارجية القطري يوجه رسالة إلى لبنان

وأضاف: "كل الشكر والتقدير للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق على حسن الاستضافة والتنظيم".
وانعقدت في بيروت، القمة العربية التنموية الاقتصادية، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
شارك سمو أمير البلاد المفدى 'حفظه الله' في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في بيروت، كل الشكر و التقدير للحكومة و الشعب اللبناني الشقيق على حسن الاستضافة و التنظيم #القمة_الاقتصادية_العربية pic.twitter.com/mpuyxzvkgS— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 20, 2019
وأعلنت الدوحة المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار في مبادرة إنشاء صندوق للاستثمار في المجالات التكنولوجية.
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