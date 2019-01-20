بعد "القمة الاقتصادية"... وزير الخارجية القطري يوجه رسالة إلى لبنان

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة تشكر بيروت على حسن استضافة القمة العربية الاقتصادية، التي أقيمت اليوم الأحد 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.