أمير قطر يكشف سر مشاركته في "قمة بيروت"

علق أمير قطر على نتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية، التي شارك فيها، اليوم الأحد 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

© Sputnik . Zahraa Al Amir باسيل: بيان "القمة الاقتصادية" بشأن النازحين انتصارا للبنان

وانعقدت القمة في بيروت، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكتب أمير قطر على "تويتر"، عقب القمة: "سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف: "كان قراري بالمشاركة في القمة طبيعيا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك، الذي بينت القمة الحاجة الملحة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا".

وتابع: "شكرا للبنان قيادة وشعبا على استضافتها".

سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كان قراري المشاركة طبيعيا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا. شكرا للبنان قيادة وشعبا على استضافتها. pic.twitter.com/B6axV4tR60 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 20, 2019

وانعقدت في بيروت، القمة العربية التنموية الاقتصادية، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأعلنت الدوحة المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار في مبادرة إنشاء صندوق للاستثمار في المجالات التكنولوجية.

ومن بين 22 دولة عربية، غابت عن القمة كل من سوريا، بسبب تعليق عضويتها في الجامعة العربية، وليبيا على خلفية قيام مناصرين لحركة أمل بنزع علمها عن محيط مكان انعقاد القمة، وتلويحهم بالتصعيد في حال حضور الوفد الليبي احتجاجا على عدم تعاون السلطات الليبية في التحقيقات بشأن اختفاء المرجع الشيعي الإمام موسى الصدر في نهاية السبعينيات، خلال فترة حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.