الجرافات الإسرائيلية تقتلع أشجار الزيتون جنوبي الضفة الغربية

© Sputnik . Yourei Kaver الجرافات الإسرائيلية تهدم منزلين شمال شرق القدس

قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" إن الجرافات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت منطقة الخرجة في بتير برفقة وحماية قوات كبيرة من الجيش، اليوم الاثنين، وقامت بتجريف أكثر من 15 دونما واقتلعت 60 شجرة زيتون مثمرة"، وفقا لموقع " فلسطين اليوم ".

وأضاف الشاهد أن الجيش الإسرائيلي فرض طوقا أمنيا ومنع الأهالي من الاقتراب من المكان، الذي أعلنه منطقة عسكرية مغلقة إلى أن انتهى من عملية التجريف التي استمرت أكثر من ساعتين".

وتعمد السلطات الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنين إلى تجريف أراض زراعية فلسطينية خاصة في القرى القريبة من مدينة بيت لحم.

وينظّم الفلسطينيون بشكل متواصل مسيرات احتجاجية على تجريف الأراضي.