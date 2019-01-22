عمليات نوعية للجيش والشرطة المصريين تسفر عن القضاء على 59 مسلحا

أعلن الجيش المصري مقتل 44 مسلحا بعمليات نوعية في نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، والقضاء على 15 مسلحا آخرين بعملية استباقية نوعية لقوات الشرطة والأمن الوطني.

القاهرة — سبوتنيك . وقال الجيش في بيان له، اليوم الثلاثاء: "تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 44 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين".

وأضاف البيان: "في ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية، تم تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني، أسفرت عن القضاء على 15 فردا تكفيريا شديد الخطورة، والقبض على 142 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا".

وتابع البيان: "قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 56 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية، على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي، والاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، والاتجاه الاستراتيجي الغربي، وتدمير مخبأين للعناصر التكفيرية".

كما أعلن الجيش المصري مقتل ضابط واحد، و6 جنود نتيجة العمليات القتالية أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية في مناطق العمليات في الفترة الماضية.

وقال بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية "نتيجة للعمليات القتالية، تم استشهاد ضابط، و6 جنود، أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية في مناطق العمليات". وشددت: "تؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب، لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم".