بعد "الكويت تسمع"... الديوان الأميري الكويتي يطلق "الكويت تفخر"

قال المستشار في الديوان الأميري، يوسف الإبراهيم، إن المشروع الوطني للشباب "الكويت تفخر" يحظى برعاية أمير البلاد، حسب وكالة الأنباء الكويتية.
وتستمر فعاليات المشروع الجديد حتى 13 مارس/ آذار المقبل.
وانطلق المشروع الوطني للشباب لأول مرة في 2012 تحت عنوان "الكويت تسمع" بإشراف من الأمير الكويتي، وقدم توصيات للشباب في عشرة مجالات وهي تعزيز المواطنة والتعليم والمشاريع الصغيرة والإسكان والصحة والتطوير القانوني والإداري والتنمية البشرية والرياضة والبيئة والثقافة والفنون والآداب.
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