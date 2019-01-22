بعد "الكويت تسمع"... الديوان الأميري الكويتي يطلق "الكويت تفخر"

قال المستشار في الديوان الأميري، يوسف الإبراهيم، إن المشروع الوطني للشباب "الكويت تفخر" يحظى برعاية أمير البلاد، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

© Sputnik . Pavel Gerasimov الكويت تعلن موقفها من التطبيع مع إسرائيل

وأكد وزير الإعلام والدولة لشؤون الشباب، محمد الجبري، أن الشباب يشكلون 72 % من تعداد السكان الكويتيين، وأن المشروع تشارك فيه جهات حكومية عديدة تعمل على دعم الشباب.

وتستمر فعاليات المشروع الجديد حتى 13 مارس/ آذار المقبل.

وانطلق المشروع الوطني للشباب لأول مرة في 2012 تحت عنوان "الكويت تسمع" بإشراف من الأمير الكويتي، وقدم‭ ‬توصيات‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬عشرة‭ ‬مجالات‭ ‬وهي‭ ‬تعزيز‭ ‬المواطنة‭ ‬والتعليم‭ ‬والمشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والإسكان‭ ‬والصحة‭ ‬والتطوير‭ ‬القانوني‭ ‬والإداري‭ ‬والتنمية‭ ‬البشرية‭ ‬والرياضة‭ ‬والبيئة‭ ‬والثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬والآداب‭.‬