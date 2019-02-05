الكويت تحذر من نقص المعروض من النفط في 2019 بسبب فنزويلا

قال هاشم هاشم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلبا هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا.

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي.دي.في.اس.ايه"، بهدف تقليص صادرات البلد عضو أوبك إلى الولايات المتحدة والضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو لكي يتخلى عن السلطة.



© REUTERS / Miraflores Palace مادورو يهدد ترامب بـ"الدم" إذا ما فكر في غزو فنزويلا

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو ، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.